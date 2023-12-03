شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود لـ استاد القاهرة بدءاً من مواجهة شباب بلوزداد فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مبارياته المحلية والأفريقية باستاد القاهرة بعد انتهاء أعمال الصيانة وزرع البذرة الشتوية التى جعلت المارد الأحمر يخوض مبارياته الأخيرة محلياً وأفريقياً على ملعبى السلام المقاولون العرب.

ولعب الأهلي مع ميدياما الغاني فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال مساء السبت قبل الماضي باستاد السلام، قبل أن يواجه سموحة الثلاثاء الماضي باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر وفاز فى الأولى بثلاثية نظيفة وتعادل فى الثانية سلبياً.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل 8 / 12 / 2023 ضمن منافسات الحولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلى إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، قادمة من تنزانيا بعد التعادل مع يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 4 فى صدارة المجموعة، ويحصل يانج أفريكانز على أول نقطة.