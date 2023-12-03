موعد قمة الأهلى والزمالك مواليد 2003 بدوري الجمهورية والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلى مواليد 2003 اليوم، الأحد، مع الزمالك خارج ملعبه فى قمة دوري الجمهورية للشباب، الذى يجمع الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة 14 من البطولة.

موعد قمة شباب الاهلى والزمالك مواليد 2003

يخوض فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلى مواليد 2003 فى الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد خارج ملعبه مع الزمالك في لقاء قمة دوري الجمهورية للشباب.

القناة الناقلة لقمة شباب الزمالك والأهلى مواليد 2003

تنقل قناة الزمالك وقناة أون تايم سبورتس قمة شباب الزمالك والأهلى مواليد 2003 اليوم الأحد.



ويدخل أهلي 2003 مباراته أمام الزمالك في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه الجولة السابقة على حساب بيراميدز بخماسية نظيفة، ويأمل فى تحقيق فوز جديد اليوم لكي يعزز صدارته للترتيب.

ويمتلك أهلي 2003 المباراة وفى رصيده 28 نقطة، بعدما فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر 3 مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة 1/0، وعلى الجونة4/0، وعلى السد بأسوان 2/0، وخسر أمام الاتحاد 1/0، وفاز على إنبي 2/1، وعلى المصري 2/1، وعلى المقاولون 3/1، وخسر أمام غزل المحلة 1/0، وأمام سيراميكا 2/0، وفاز على زد 3/1، وعلى فيوتشر 5/1، وتعادل مع القناة 1/1 وخسر بركلات الترجيح 4/5، وفاز على بيراميدز 5/0، مسجلًا 28 هدفًا، مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.