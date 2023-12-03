شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأندية المصرية أمام الغينية قبل مواجهة الزمالك وسوار.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مباراة مهمة مع سوار الغينى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

لعبت الأندية المصرية 7 مباريات أمام الأندية الغينية، حققت 6 انتصارات وتعادلا وحيدا، ولم يواجه الزمالك أى فريق غينى قبل لقاء سوار الليلة.

ويتولى الجنوب أفريقي أبونجيل توم بإدارة المباراة تحكيميًا، ويعاون أبونجيل توم في إدارة المباراة كل من مواطنه الجنوب أفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو مساعد ثاني، والجنوب أفريقي جيلي ألفريد شافاني حكم رابع، واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب على إلمي مراقباً للمباراة، والتوجولي كوكو ديجاوب مراقباً للحكام.

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات.



