أن بي ايه: فوز مثير لكليبرز على غولدن ستايت

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : قلب لوس أنجليس كليبرز تخلفه بفارق 22 نقطة في الربع الثالث الى فوز مثير في الرمق الاخير على غولدن ستايت ووريرز 113 112 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وحسم كليبرز النتيجة بفضل ثلاثية لنجمه بول جورج في الثواني الاخيرة والذي انهى المباراة مسجلا 25 نقطة بينها 11 في الربع الاخير. وسنحت لغولدن ستايت فرصة اخيرة للخروج فائزا لكن درايموند غرين اهدر رمية ثلاثية في الثانية الاخيرة.

وساهم ايضا في فوز كليبرز كل من جيمس هاردن مع 21 نقطة وكاوهي لينارد مع 20.

في المقابل، كان افضل مسجل في صفوف غولدن ستايت نجمه ستيفن كوري مع 22 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

وللمرة الثانية خلال ايام قليلة افلت من غولدن ستايت ووريرز بطل عام 2022، فوز كان في المتناول بعد ان تقدم على ساكرامنتو كينغز بفارق كبير الثلاثاء قبل ان يخسر المباراة.

وحذا لوس انجليس ليكرز حذو جاره في المدينة الواحدة وتغلب على هيوستن روكتس 107 97 في مباراة تألق فيها نجمه انتوني ديفيس بتسجيله 27 نقطة ونجاحه في 14 متابعة.

واضاف النجم الاخر ليبرون جيمس الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين خلال الشهر الحالي 16 نقطة بينها سلة رائعة عندما استدار على نفسه بنسبة 360 درجة.

ولم ينفع تألق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف دالاس مافريكس الذي نجح في تحقيق "تريبل دابل" لأن فريقه خسر امام اوكلاهوما سيتي ثاندر 120 126.

وسجل دونتشيتش 36 نقطة مع 15 متابعة و17 تمريرة حاسمة.

اما افضل مسجل في صفوف ثاندر فكان جالين ويليامس مع 23 نقطة علما بأن سبعة زملاء له تخطوا حاجز العشر نقاط في المباراة.

وللمفارقة، فان مافريكس الذي تخلف بفارق 24 نقطة في مطلع الربع الاخير سجل 30 نقطة تواليا خلاله وتقدم بالفعل 117 111 لكنه لم يتمكن من حسم المباراة في صالحه.

وكان الامر مماثلا بالنسبة الى النجم الصربي نيكولا يوكيتش في صفوف اذ لم يكف نجاحه في تحقيق "تريبل دابل" في منح الفوز لفريقه دنفر ناغتس حامل اللقب الموسم الماضي، فخسر امام ساكرامنتو كينغز 117 123.

وسجل يوكيتش 36 نقطة مع 13 متابعة و14 تمريرة حاسمة.

في المقابل، كان دي ارون فوكس ومالك مونك افضل مسجلين في صفوف ساكرامنتو مع 26 نقطة لكل منهما.

وسجل النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو اول "تريبل دابل" له هذا الموسم ليقود ميلووكي باكس الى الفوز على اتلانتا هوكس 132 121 في مباراة تبادل فيها الفريقان التقدم 17 مرة.

وسجل يانيس 32 نقطة مقابل 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان داميان ليلارد مع 25 نقطة.

وتوقفت سلسلة انتصارات اورلاندو ماجيك عند 9 بسقوطه امام بروكلين نتس 129 101.

وتعملق ميكال برديجز في المباراة وسجل 42 نقطة للفائز.