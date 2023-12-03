الليلة.. الزمالك يواجه سوار الغيني في الكونفدرالية الإفريقية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقى الزمالك مع فريق سوار الغينى، مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، وتسهيل مهمة الصعود إلى الدور التالي مبكرا.

كما يبحث معتمد جمال عن الثلاث نقاط في مباراة الليلة لاستكمال سلسلة اللاهزيمة، حيث تولى المدرب مهام عمله منذ لقاء بيراميدز في كأس مصر، ونجح في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدف في الجولة الأولى بدور مجموعات الكونفدرالية، ثم الفوز على مودرن فيوتشر بثنائية في الدورى، وهو الدافع الذى يسعى المدرب لمواصلته أمام سوار الغينى.

غيابات الزمالك

تضم قائمة غيابات الزمالك أمام سوار الغيني فى مباراة اليوم كلا من:

1- أحمد فتوح : إيقاف لأسباب تأديبية وعرض للبيع في يناير المقبل

2- محمد صبحي : إيقاف لأسباب تأديبية وعرض للبيع في يناير المقبل

3- مصطفى الزناري : إيقاف لأسباب تأديبية وعرض للبيع في يناير المقبل

4- مصطفى شلبي: استمرار التأهيل للتعافي من الإصابة التى يعانى منها بشرخ فى القدم

5- محمود حمدي الونش : استمرار التأهيل للتعافي من الإصابة التى يعانى منها بقطع فى الرباط الصليبي

6- عبد الله جمعة : استمرار التأهيل للتعافي من الإصابة

7- حسام عبد المجيد : إصابة في معسكر المنتخب الأولمبي الأخير فى الأنف

8- محمد حسام بيسو: لأسباب فنية

9- معاذ علاء : لأسباب فنية

على الجانب الآخر، يسعى فريق سوار الغيني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لتعويض خسارته التي تعرض لها في الجولة الأولى من ساجرادا اسبيرانسا الأنجولى، بنتيجة 2 / 0، ويسعى فريق سوار لتحقيق الفوز على الفارس الأبيض واقتناص ثلاث نقاط يعيدوه للصراع في المجموعة.

ويتولى الجنوب أفريقي أبونجيل توم إدارة المباراة تحكيميًا، ويعاونه كل من مواطنه الجنوب أفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو مساعد ثاني، والجنوب أفريقي جيلي ألفريد شافاني حكم رابع، واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب على إلمي مراقباً للمباراة، والتوجولي كوكو ديجاوب مراقباً للحكام .

تشكيل الزمالك المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام سوار الغيني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو"

موعد المباراة

تنطلق مباراة الزمالك وسوار الغيني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة

تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني على قناة "بي إن سبورت 6”، الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية.