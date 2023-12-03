تريزيجه يقود تشكيل طرابزون سبور لمواجهة قيصري بالدوري التركي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق طرابزون سبور التركي عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام فريق قيصري سبور فى المباراة التى ستجمعهما على ملعب "شينول جونيش"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري التركي.

تشكيل طرابزون سبور التركي لمواجهة قيصري

حراسة المرمى: شاكير.

الدفاع: لارسن - بانيا - دينزفيل - المالي.

الوسط: أوزديمير - عبدالقادر عمر.

أمامهم: نيكولاس بيبي - فيسكا - محمود تريزيجيه.

الهجوم: أوناتشو.

وتألق تريزيجيه فى المواجهة الأخيرة، على الرغم من بداية اللقاء مع على مقاعد البدلاء، إلا أنه دخل بديلا فى الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تأخر فريقه بهدفين، ونجح نجم المنتخب الوطني في تسجيل هدف وصناعة آخر لتنتهى المباراة بالتعادل 3-3.

ويقع فريق طرابزون سبور المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 23 نقطة، حيث خاض 13 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين واحدة وخسر في 4 مباريات.