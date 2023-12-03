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وزير الرياضة يهنئ الحمامي بلقب هونج كونج للاسكواش للمرة الثانية على التوالى

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ياسر رشاد - القاهرة - قدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، التهنئة القلبية إلي لاعبة منتخب مصر للإسكواش هانيا الحمامي، وذلك بعد بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش للمرة الثانية علي التوالي.

وحققت بطلتنا هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميًا لقب البطولة بعد انسحاب منافستها الأمريكية أماندا صبحى في الشوط الأول من المباراة النهائية نتيجة الإصابة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الاسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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