شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول منافسات شباب الهوكى فى كأس العالم بماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب شباب الهوكى لخوض منافسات بطولة كأس العالم بماليزيا المقرر انطلاقها 5 ديسمبر الجارى وتستمر حتى 16 من نفس الشهر الجارى. ويبدأ منتخب شباب فراعنة الهوكى المنافسة ضمن المجموعة الثانية بمواجهة فرنسا يوم 5 ديسمبر، ثم جنوب أفريقيا 6 ديسمبر، وأخيرا ألمانيا فى ختام الدور الأول 8 ديسمبر.



الهوكى

وضمت قائمة اللاعبين كلاً من: حسام الدين رجب وصابر أشرف وعبد الله أحمد وعمر هشام وعمرو وليد ويوسف محمد وسعيد أحمد وحسن عوض وزياد ياسرو باسل محمد ومحمد حسنى ومحمد رضا ومحمد مصطفى ومحمود حسن ومحمد أسامة.

فيما ستعد منتخب الرجال الأول لخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد، وكان منتخب مصر قد خسر من جنوب أفريقيا فى نهائي البطولة الأفريقية 2-1 وسط جدل تحكيمى كبير بعد إلغاء هدفين لمصر، لتتأهل جنوب أفريقيا لأولمبياد باريس.