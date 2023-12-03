شكرا لقرائتكم خبر عن مصر مع البرتغال وألمانيا وسلوفاكيا فى كأس العالم لـ تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت منذ قليل قرعة بطولة كأس العالم لتنس الطاولة المختلط، والتي يلعب فيها الرجال والسيدات فى فريق واحد، وتقام البطولة فى الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر الجارى.

ووفقا للقرعة تقع مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات البرتغال وألمانيا، بالإضافة إلى سلوفاكيا، ويحضر معتز عاشور البطولة بصفته رئيسا للبعثة، بالإضافة إلى تلقيه دعوة من الاتحاد الصينى للعبة.

كانت مصر قد حققت وصافة بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات خلف الصين، والتى أقيمت فى مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الماضى، وحققت مصر المركز الثاني برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها فضة و6 ميداليات برونزية