شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام معتمد جمال مع الزمالك قبل لقاء سوار الغينى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك بقيادة معتمد جمال مباراة مهمة مع سوار الغينى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

قاد معتمد جمال الزمالك فى 3 مباريات، وحقق 3 انتصارات، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 6 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، حيث قاد معتمد جمال الزمالك أمام بيراميدز فى كأس مصر وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ليفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح، ثم جاءت المباراة الثانية أمام أبو سليم بالكونفدرالية وفاز الزمالك بهدف دون رد، وفى اللقاء الأخير فاز الفارس الأبيض على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد.

ويتولى الجنوب أفريقي أبونجيل توم إدارة المباراة تحكيميًا، ويعاونه كل من مواطنه الجنوب أفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو مساعد ثاني، والجنوب أفريقي جيلي ألفريد شافاني حكم رابع، واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب على إلمي مراقباً للمباراة، والتوجولي كوكو ديجاوب مراقباً للحكام.