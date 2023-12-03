شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: اختراق الصفحة الرسمية للنادى وجارٍ العمل على استعادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة لهجوم مستمر من قراصنة أجانب بدأ منذ فجر الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتمت إحدى محاولات الاختراق الجمعة قبل أن يتمكن مسئولو الصفحة من استعادتها مساء أمس، إلا أن الهجوم تكرر بشكل مكثف فجر اليوم، وجارٍ العمل على استعادتها فى أقرب وقت ممكن.

من جانبه أخطر نادى غزل المحلة الجهات المعنية بالاختراق فى محضر رسمى، ويسعى المسئولون لاستعادة السيطرة على الصفحة في أقرب وقت.

وكان غزل المحلة واصل انتصاراته تحت القيادة الفنية لحسام عبد العال محققا الفوز خارج ملعبه على حساب مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن فاعليات الجولة العاشرة لدورى القسم الثانى أ .

تقدم عبده يحيي للمحلة وعزز محمود غالي النتيجة بالهدف الثاني، بينما استطاع يوسف مظهر إحراز هدف مصر المقاصة الوحيد في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المحلة إلى 20 نقطة ويرتقى لوصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بتروجت المتصدر ، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 6 نقاط ومازال فى المركز السابع عشر .