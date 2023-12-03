شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة الخامسة.. مزق العضلة الضامة يصدم أحمد الشيخ فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد الشيخ، لاعب طلائع الجيش، للإصابة بمزق فى العضلة الضامة ليتأكد غيابه عن فريقه بداية من مواجهة بلدية المحلة المقبلة بالدوري وحتى نهاية برنامجه التأهيلى.

ويواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية آخرها مزق العضلة الضامة.

ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجا تأهيليا للاعب للتعافى من الإصابة، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى فى يناير المقبل.

ويستعد الطلائع لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري

ويحتل الطلائع المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري رصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 6.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة.