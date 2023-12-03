شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى فى دورى الجمهورية للشباب مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إبراهيم صلاح، المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2003، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي فى المباراة المقرر لها الثانية والنصف عصر اليوم، الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : معاذ علاء.

خط الدفاع : أيمن الجزار - أحمد رفاعي - محمود دسوقي - محي جمعة.

خط الوسط : السيد الغديري - مصطفى بسيوني - عبد الله محمد - محمد صلاح زكي - عبد الرحمن حمادة الفيومي .

خط الهجوم: علي ياسر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود أشرف وحازم أسامة وكريم عبدون وأحمد حسام الدين " بيسو " والسيد شريف وعلي أحمد حسام " ميدو " وخالد إسماعيل يوسف ومازن عادل وأنس وائل.