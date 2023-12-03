شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج وصيفاً لبطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق على فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وصافة بطولة هونج كونج للاسكواش، التى استضافتها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وخسر علي فرج المباراة النهائية أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-2، فى مباراة امتدت لـ 82 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-3, 11-8, 8-11, 11-9.

وكانت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً، قد توجت بلقب السيدات، وفازت هانيا الحمامي فى المباراة النهائية للبطولة على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 10 دقائق فقط بعد انسحاب اللاعبة الأمريكية بسبب الإصابة، وجاءت نتيجة الشوط كالتالي: 6-5 retired.

وتعرضت أماندا صبحي لإصابة قوية خلال مشاركتها فى اللقاء أدت إلى انسحابها من المباراة خلال الشوط الأول، واحتفظت هانيا الحمامي باللقب للعام الثاني على التواليول.

يذكر أن الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التي تعرضت لها في بداية الموسم.