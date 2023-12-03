شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن فتح باب التطوع لبطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة اليد فتح باب المشاركة للمتطوعين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، مع تحديد أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين للمقابلة الشخصية.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وفى حال فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا