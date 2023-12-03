شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن فتح باب التطوع لبطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة اليد فتح باب المشاركة للمتطوعين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، مع تحديد أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين للمقابلة الشخصية.
وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.
وفى حال فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.
مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024
المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا
المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل
المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا
المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا
ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على 4 مجموعات تضم كلاً مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حى المباراة النهائية.
ويتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.
ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز