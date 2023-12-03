شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الثامنة طوق النجاة لـ"4 مدربين فى دورى Nile" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات وتنطلق مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، والتي ستشهد مباريات حاسمة لبعض المدربين مع أنديتهم بسبب النتائج غير المستقرة، ونرصد لكم أسماء بعض المدربي:

_ إيهاب جلال

يخوض إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى مباراته أمام البنك الأهلى وعينه على الانتصار وحصد الثلاث نقاط، عقب سلسلة من النتائج السلبية، حيث خاض 7 مباريات وحقق الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وخسر 5 مباريات.

_ شوقى غريب

يدخل شوقى غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مواجهة الداخلية المقبلة ولا يوجد خيار بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط حيث خاض 7 مباريات برصيد 3 نقاط عقب التعرض للهزيمة في 4 مباريات وتعادل في 3 نقاط دون تحقيق فوز حتى الآن.

_ خالد جلال

يسعى خالد جلال، المدير الفني لفريق فاركو، للفوز على سموحة لتعويض النتائج غير الجيدة، حيث خاض 4 مباريات مع الفريق حتى الآن من أصل 7 مباريات، ولديه رصيد 5 نقاط من تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والهزيمة في 4 مباريات، وذلك عقب تعينه مديرا فنيا للفريق خلفًا للبرتغالي برونو روماو عقب مرور 3 جولات فقط.

_ طارق مصطفى

يقود طارق مصطفى فريق البنك الأهلى للمرة الثالثة أمام الإسماعيلى عقب توليه المهمة خلفا للمدرب القبرصى بابا فاسيليو، وعينه على حصد ثانى فوز للفريق وتحسين وضعه بجدول ترتيب المسابقة، حيث خاض الفريق 7 مباريات ولديه رصيد 3 نقاط وذلك عقب الفوز في مباراة واحدة فقط وتعرض للهزيمة في 6 مباريات.