شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب، بحضور 10 أندية من أصل 12 ناديا، وهى الرواد والصفوة وزفتى ووادي دجلة ودسوق والتثقيف الفكري والشرقية والسكة الحديد والزهور والمقاولون العرب، وذلك لاعتماد الميزانية والحساب الختامي وخطة النشاط والموازنة التقديرية داخل الاتحاد.

واستعرض النائب أحمد الخطيب كافة البطولات التى شارك فيها الاتحاد والنتائج التي حققها الأبطال المصريون فى تاريخ اللعبة، وأثنى الجميع على الجهود الكبيرة التى بذلها المجلس خلال هذا الموسم الرياضى.

وفى حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وجه النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد الشكر لأعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع وممثلى وزارة الشباب والرياضة وممثل اللجنة الأولمبية، ووعدهم ببذل كافة الجهود للنهوض باللعبة داخل مصر.

وأضاف الخطيب أن الاتحاد حقق طفرة فى انتشار اللعبة فى الآونة الأخيرة بمصر، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد انتشارا أوسع للعبة.