شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر قبل الجولة الثانية بمجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر تحدياً قوياً، عندما يحل ضيفاً على الهلال الليبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر يقع فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري، ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 3 نقاط، ويليه مودرن فيوتشر بنفس الرصيد، بينما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي في المركز الثالث، وأخيراً الهلال الليبي بدون نقاط في مؤخرة المجموعة.

وحقق مودرن فيوتشر فوزاً مثيرا في اللقاء الأول من دور المجموعات على ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام، بينما خسر الهلال الليبي أمام اتحاد الجزائر بهدفين نظيفين.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي

تقام مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي فى السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد شهداء بنينا.

التشكيل المتوقع لمودرن فيوتشر

ومن المتوقع أن يخوض مودرن فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، أيمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع، ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

جلال جيد يقود مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي