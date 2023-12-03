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مانشستر سيتي وتوتنهام.. صدام كروي مرتقب بالدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية مشتعلة، عندما يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام مساء يوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، في قمة منافسات الجولة الرابعة عشرة في .

 

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب  الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يمتلك توتنهام 26 نقطة في المركز السادس.

 

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة بعدما تعادل في آخر لقائين ضد وليفربول من أجل تقليص الفارق مع آرسنال.

 

ويترقب آرسنال نتيجة المباراة حيث يأمل في تعثر السيتي لتوسيع فارق النقاط معه.

 

في المقابل فتعرض توتنهام للخسارة في ثلاث مباريات متتالية، وذلك أمام كل من تشيلسي، ولفرهامبتون وأستون فيلا.

 

 تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق حفيظ دراجي على أحداث مباراة الليلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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