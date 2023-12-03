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تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي.. ثلاثي يقود الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفًا ثقيلًا علي نظيره مانشستر سيتي مساء يوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، في قمة منافسات الجولة الرابعة عشرة في .

 

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، بن ديفيز، إيمرسون رويال، أودوجي

خط الوسط: لا سيلسو، بيسوما، بريان جيل

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون

 

 

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب  الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يمتلك توتنهام 26 نقطة في المركز السادس.

 

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة بعدما تعادل في آخر لقائين ضد وليفربول من أجل تقليص الفارق مع آرسنال.

 

ويترقب آرسنال نتيجة المباراة حيث يأمل في تعثر السيتي لتوسيع فارق النقاط معه.

 

في المقابل فتعرض توتنهام للخسارة في ثلاث مباريات متتالية، وذلك أمام كل من تشيلسي، ولفرهامبتون وأستون فيلا.

 

 تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق حفيظ دراجي على أحداث مباراة الليلة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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