كلوب يُعلن تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فولهام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة، بعد قليل، التي ستجمعه أمام نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي، ويحتضنها ملعب الأنفيلد.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – تسيميكاس.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرش– دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.

تشكيل ليفربول

موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي:

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام اليوم الأحد 2 ديسمبر 2023 في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي:

تذاع مباراة ليفربول وفولهام عبر قناة beIN sports HD1.

معلق مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يعلق على مباراة ليفربول وفولهام، حسن العيدروس.