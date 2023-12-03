تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الرسمي للبلوز، الذي سيخوض به المواجهة القوية أمام نظيره فريق برايتون مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ديساسي – سيلفا – بادياشيل – كوكوريا.

خط الوسط: إنزو – كايسيدو – جالاجير.

خط الهجوم: مودريك – جاكسون – ستيرلينج.

موعد مباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليز

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد برايتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة تشيلسي وبرايتون عبر قناة beIN Sports 1HDعلى الهواء مباشرة.