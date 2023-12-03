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ليفربول يتغزل في مهارة محمد صلاح قبل مواجهة فولهام بـ الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح - ليفربول

محمد صلاح -

تغنى نادي ليفربول بالفرعون المصري محمد صلاح، عندما استعاد ذاكرة انتصاراته على فولهام، قبل مباراتهم المرتبقة مساء اليوم الأحد في .

وستنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد

ونشر ليفربول مقطع فيديو له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، هدف محمد صلاح في شباك فولهام، في المباراة التي جمعتهما في موسم 2018-2019.

وعلق ليفربول على هدف محمد صلاح قائلًا:” عداد بسرعة البرق.. محمد صلاح أنهى هجمة مرتدة مذهلة أمام فولهام”.

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وخاض محمد صلاح 6 مباريات أمام فولهام، والتي جاءت جميعها بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق ليفربول محمد الفرعون 3 انتصارات مقابل خسارة وحيدة ومباراتين حسمهما التعادل.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف في شباك فولهام، ويحتاج لتسجيل هدفًا وحيدًا في مباراة اليوم، لتحقيق جملة من الأرقام القياسية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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