قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة نارية بين آرسنال وليفربول ولقاء سهل لـ السيتي

أقيمت صباح اليوم الأحد قرعة دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أسفرت عن العديد من المواجهات النارية.

وستشهد منافسات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي مواجهة نارية تجمع بين ليفربول وآرسنال، بينما وقع مانشستر سيتي في مواجهة سهلة أمام هيدرسفيلد.

تنطلق منافسات النسخة الجديدة من كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير مطلع العام المقبل.