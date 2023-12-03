قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة نارية بين آرسنال وليفربول ولقاء سهل لـ السيتي

أقيمت صباح اليوم الأحد قرعة دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أسفرت عن العديد من المواجهات النارية.
وستشهد منافسات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي مواجهة نارية تجمع بين ليفربول وآرسنال، بينما وقع مانشستر سيتي في مواجهة سهلة أمام هيدرسفيلد.
تنطلق منافسات النسخة الجديدة من كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير مطلع العام المقبل.
كريستال بالاس ضد إيفرتون
أستون فيلا ضد ميدليسبره
بلاكبول ضد نوتينجهام
كامبريدج يونايتد ضد بلاكبيرن
جيلينجهام ضد شيفيلد يونايتد
موريكامب ضد سوانسي سيتي
بورنموث ضد كوينزبارك
كوفينتري سيتي ضد أكسفورد يونايتد
برينتفورد ضد وولفرهامبتون
سوتون يونايتد ضد بليموث
ستيفانج ضد ميدستون يونايتد
ريدينج ضد نيوبورت
هال سيتي ضد برينيجهام
وست بروميتش ضد ستوكبورت كانتري
ساوثهامبتون ضد ألفريتون تاون
واتفورد ضد تشيسفيلد
سندرلاند ضد نيوكاسل
كارديف ضد شيفيلد
لوتون تاون ضد بولتون
ستوك سيتي ضد برايتون
نوريتش سيتي ضد بريستول
وست هام ضد برستول سيتي
برنلي ضد توتنهام
فولهام ضد روثرهام يونايتد