منافس الاهلي.. الاتحاد السعودي يستعيد خدمات حجازي أمام سباهان

تلقى الجهاز الفني بنادي الاتحاد السعودي دفعة قوية بإستعادة لاعبه أحمد حجازي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكان حجازي قد غاب عن المشاركة مع الاتحاد بعدما اصيب بالرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيرة سباهان الإيراني غداً الإثنين في ختام مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقال مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي الاتحاد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “أحمد حجازي جاهز للمشاركة أمام سباهان، لمدة تتراوح من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة”.

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وتابع: “للأسف لائحة البطولة تسمح بمشاركة 5 لاعبين أجانب فقط، وهو ما يحد من غظهار القدرات كاملة للفريق، ولكنني أحترم ذلك”.

واضاف: “نفكر في تدوير اللاعبين ولكن الأهم ألا يتأثر الفريق، نريد أن نكون جاهزين بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية”.

ويشارك اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري، بإعتبارة بطل البلد المستضيف للبطولة.