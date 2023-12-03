"تفوق الديوك".. إحصائيات تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في قمة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الـ 6.30 مساء، على ملعب الاتحاد.

وتلاقى الثنائي في 52 مباراة في الدوري الإنجليزي، فاز السيتي بـ 17 مباراة وخسر في 28، حيث استقبل 74 هدفا وسجل نفس عدد الأهداف التي استقبلها.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" إحصائيات تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد توتنهام:

خسر مانشستر سيتي في مرتين فقط من آخر 13 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام (ف9 ت2)، حيث خسر 2-1 في فبراير 2016 و3-2 في فبراير 2022.

وفاز توتنهام في 5 من آخر 7 مباريات له في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي (خ2)، أكثر مما فاز في آخر 19 مباراة ضدهم في جميع المسابقات (ف4 ت3 خ12).

ومنذ انضمام بيب جوارديولا إلى النادي في عام 2016، خسر مانشستر سيتي عددًا أكبر من مباريات الدوري (6) واستقبلت شباكه عددًا أكبر من الأهداف في الدوري الإنجليزي (19) ضد توتنهام أكثر من أي فريق آخر.

وخسر توتنهام في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد عدم خسارته في مبارياته الـ 11 السابقة (ف9 ت2) ولم يكن لدى توتنهام فترة خسارة أطول من خسارته في 6 مباريات متتالية خلال الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر 2004،وآخر مدرب لسبيرز خسر في 4 مباريات على التوالي كان ديفيد بلات في أبريل 2004.