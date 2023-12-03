إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة محمد عبدالمنعم في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن مشاركة محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الشهر الحالي.

وتعرض محمد عبدالمنعم للإصابة خلال مشاركته في مران الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني التي أقيمت في بطولة كأس العالم للأندية.

قال أمير هشام خلال تقديمه برنامجه "+90"، عبر قناة النهار: الجميع يردد أن محمد عبدالمنعم مدافع فريق الأهلي، لن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية ولكن المفاجأت أن اللاعب سيكون جاهز قبل بداية البطولة".

أضاف: "عبدالمنعم يعاني من التواء في الكاحل، والإصابة لست مقلقة حسب تأكيدات الطبيب، وسوف يغيب من أسبوع إلى 10 أيام، وسيتواجد ضمن البعثة المغادرة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة".