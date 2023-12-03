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"لم يسمحوا لنا بلمسه".. لاعب برشلونة السابق يتحدث عن فترة ميسي مع البارسا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدافع الفرنسي جان كلير توديبو لاعب السابق في مقابلة مع الموقع الرسمي للدوري الفرنسي، عن كيف كان يتعامل مع أثناء فترته في البارسا.

وقال توديبو: "في برشلونة، لم يسمحوا لنا بلمس ميسي في التدريبات، إنه يبدو أمرا مجنونًا، لكن صحيح كان علينا أن نكون حذرين هذا طبيعي، إنه الأفضل، ولا تريد أن تؤذيه".

وانضم المدافع الفرنسي إلى الفريق الكاتالوني في سن 19 عاما كأحد المواهب الشابة في كرة القدم الأوروبية حينها، ومع ذلك، فإن السنتين اللتين قضاهما في إسبانيا لم تكن مثمرة، حيث لعب خمس مباريات فقط.

وبعدها جرب فترات الإعارة في شالكه وبنفيكا حتى انتهى به الأمر بالانتقال بشكل نهائي إلى نيس في موسم 2021/22.

وتلقى فريق نيس بقيادة توديبو حتى الآن 5 أهداف فقط خلال 14 مباراة في الدوري الفرنسي، ويحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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