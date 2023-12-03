"لم يسمحوا لنا بلمسه".. لاعب برشلونة السابق يتحدث عن فترة ميسي مع البارسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدافع الفرنسي جان كلير توديبو لاعب برشلونة السابق في مقابلة مع الموقع الرسمي للدوري الفرنسي، عن كيف كان يتعامل مع ميسي أثناء فترته في البارسا.

وقال توديبو: "في برشلونة، لم يسمحوا لنا بلمس ميسي في التدريبات، إنه يبدو أمرا مجنونًا، لكن صحيح كان علينا أن نكون حذرين هذا طبيعي، إنه الأفضل، ولا تريد أن تؤذيه".

وانضم المدافع الفرنسي إلى الفريق الكاتالوني في سن 19 عاما كأحد المواهب الشابة في كرة القدم الأوروبية حينها، ومع ذلك، فإن السنتين اللتين قضاهما في إسبانيا لم تكن مثمرة، حيث لعب خمس مباريات فقط.

وبعدها جرب فترات الإعارة في شالكه وبنفيكا حتى انتهى به الأمر بالانتقال بشكل نهائي إلى نيس في موسم 2021/22.

وتلقى فريق نيس بقيادة توديبو حتى الآن 5 أهداف فقط خلال 14 مباراة في الدوري الفرنسي، ويحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة.