سوار الغيني: نعلم حجم الزمالك ومكانته في أفريقيا.. وسنقاتل للفوز عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث محمد كمارا المتحدث الرسمي لنادي سوار الغيني عن مواجهة الزمالك المقرر لها اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال "كمارا" في لقاء تلفزيوني عبر الفضائية المصرية: "بالطبع مواجهة الزمالك هامة وصعبة في نفس التوقيت، ومن يريد الحصول على البطولة لابد من أن يواجه كبار القارة وأحد هؤلاء الكبار هو الزمالك، الذي يملك التاريخ والخبرات والمستوى الفني المميز سواء في أفريقيا أو الدوري المحلي".

أضاف: "سنواجه فريق كبير يملك الخبرات، ولكننا نبحث عن الفوز لتعويض الخسارة الأولى التي تلقاها فريقنا من ساجرادا وسنقاتل من أجل تحقيق هدفنا وإن لم نحقق الفوز على الأقل لن نخسر ونخرج بنتيجة إيجابية".

أوضح: "لا يمكنني تحديد اسم نجم معين، فالزمالك يملك أكثر من لاعب مميز والفريق كمجموعة يقدم مستوى رائع والأهم أننا نتحد بشكل جيد من أجل تخطي هذه المباراة الصعبة".

أكمل: "حضور الجمهور يزيد المباراة قوة كبيرة وسيجعلنا نقدم مجهودا مضاعفا، أعلم جيدا ان جمهور الزمالك يمنح فريقه قوة مضاعفة ولكننا نعمل مع لاعبينا على هذا الأمر بحيث نقوم بتحضيرهم نفسيا لمواجهة ضغط الجمهور".

أتم تصريحاته: "نحن قادرين على التأهل بالفعل نادينا يملك العديد من اللاعبين الشباب حتى رئيس النادي يبلغ من العمر 40 عاما وهو ليس رجلا كبيرا لذلك نستهدف بالدوافع الشابة لنكون في نصف النهائي على الاقل وهذا تحدي بالنسبة لنا نريد تحقيق مفاجأة في البطولة".