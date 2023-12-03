الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يلاقي ليفربول نظيره فولهام ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد في تمام الساعة الـ4 مساء، على ملعب أنفيلد.

ويبدأ مدرب ليفربول "كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك اليستر، جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، نونيز.

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر أرسنال.

تشكيل فريق فولهام

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب فولهام "ماركو سيلفا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تيتي، أوجيلومبا، ريم، روبنسون.

خط الوسط: ريد، بالينيا، بيريرا.

خط الهجوم: أيووبي، خيمينيز، ويلسون.

ويحتل فولهام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن نظيره ليفربول.