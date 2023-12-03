رونالدينيو يتحدث عن إمكانية فوز مبابي بالكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توقع الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، فوز الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية مع أي فريق ينتقل إليه، لكن تمنى أن يحققها مع فريق محدد.

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال رونالدينيو: "مبابي لاعب كبير ويمتلك فرصة الفوز بالكرة الذهبية مع أي فريق، لكنني عاشق لباريس سان جيرمان وأريد أن يحققها مع النادي الفرنسي".

وأضاف: "أتمنى أنت يفوز بها فهو لاعب جيد وكبير قبل أن يكون صديقي، وأستمتع بمشاهدة طريقة لعبه، والفوز بالبطولات الكبيرة سيساعده في ذلك".

جدير بالذكر، احتل كيليان مبابي المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023، خلفا للفائز بالكرة الذهبية رقم 8 ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينج هالاند صاحب المركز الثاني.