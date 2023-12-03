شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم كريم عبد الجواد من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب كريم عبد الجواد، لاعب المنتخب الوطني للاسكواش والمصنف السادس عالمياً، عن بطولة العالم للفرق، والتى من المقرر انطلاقها فى نيوزيلندا 11 ديسمبر الجاري، وذلك بعد ثبوت إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الثالثة فى الساق، عقب إنهاء مشاركته فى بطولة هونج كونج للاسكواش والتى ودعها عبد الجواد من دور الـ 16 بعد سقوطه مصاباً.

وأعلن كريم عبد الجواد إصابته بتمزق من الدرجة الثالثة فى الساق بعد خضوعه لفحوصات طبية خلال الفترة الماضية، وكتب عبد الجواد عبر حسابه على إنستجرام، "لسوء الحظ، منذ بضعة أيام، تعرضت لتمزق من الدرجة الثالثة في الساق، لقد كان بالتأكيد وقتًا صعبًا، لكنني أركز بالفعل على تعافيي وتحقيق عودتي القوية".

وأضاف لاعب المنتخب الوطني، "الآن أنا فى المراحل الأولى من إعادة تأهيلي، أنا أتبع إرشادات طبيبي وأعمل حاليًا على استكشاف تقنيات مختلفة لتسهيل عملية الشفاء، إنها عملية تتطلب الصبر والمثابرة، لكنني مصمم على بذل كل ما بوسعي لتحقيق الشفاء التام".

وتابع، "خلال هذا الوقت، أنا محظوظ لأنني أحظى بدعم عائلتى وفريقى الذين كانوا هناك من أجلي، وقدموا لى التشجيع والمساعدة الكاملة للبقاء متحفزًا، لم أكن لأتمكن من فعل ذلك بدونهم، وبدون إصرارهم، وحبهم ودعمهم الذي لا نهاية له لأنه يعني العالم بالنسبة لي".

واختتم، "أدرك أن الطريق إلى التعافي سيكون رحلة تتطلب الالتزام جسديًا وعقليًا. لكنني مستعد للتحدي، تركز عقليتي على العودة أقوى وأكثر صحة وأكثر تصميماً من أي وقت مضى".