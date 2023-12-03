شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهتي الزمالك ومودرن فيوتشر فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الزمالك ومودرن فيوتشر لاستكمال رحلة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية اليوم، بخوض منافسات الجولة الثانية، ويحل مودرن فيوتشر ضيفاً على الهلال الليبي، بينما يستضيف الزمالك نظيره سوار الغيني.

س: متى تقام مباراتا الزمالك ومودرن فيوتشر؟ج:تقام مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد شهداء بنينا، بينما يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع سوار الغيني فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام. س: ما هو ترتيب مجموعة الزمالك؟ج:يتصدر ساجرادا الأنجولي ترتيب مجموعة الزمالك ببطولة الكونفدرالية، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- ساجرارد الأنجولى 3 نقاط بعد الفوز على سوار الغينى 2/0

2- الزمالك 3 نقاط بعد الفوز على أبو سليم 1/0

3- أبو سليم الليبى دون نقاط

4- سوار الغينى دون نقاط

س: ما هو ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر؟ج:يقع فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري، ويتصدر اتحاد الجزائر المجموعة برصيد 3 نقاط، ويليه مودرن فيوتشر بنفس الرصيد، بينما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي في المركز الثالث، وأخيراً الهلال الليبي بدون نقاط في مؤخرة المجموعة. س: ما التشكيل المتوقع للزمالك ومودرن فيوتشر فى مباراتي اليوم؟ج:من المتوقع أن يخوض مودرن فيوتشر مباراة اليوم أمام الهلال الليبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

بينما من المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة سوار الغيني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما، خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو"، وهو نفس التشكيل الذى خاض به الفريق مواجهة مودرن فيوتشر الأخيرة.

س: ما هي القناة الناقلة لمباراتي الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية؟ج:تنقل قناة بي إن سبورت مباراتي الزمالك وسوار الغيني، وكذلك مودرن فيوتشر والهلال الليبي فى دور المجموعات بالكونفدرالية.