شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلى 2 /0 فى الشوط الأول بدورى الجمهورية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والأهلى في دورى الجمهورية للشباب، والتى تقام بملعب حلمى زامورا فى الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

تقدم للزمالك على ياسر فى الدقيقة 3 ، ثم أحرز عبد الله محمد الهدف الثانى فى الدقيقة 11 من الشوط الأول.

وحصل الأهلى على ركلة جزاء سددها ميدو نبيل لكن معاذ علاء حارس الزمالك تمكن من التصدي للكرة، ليحرم الأهلى من تسجيل الهدف الأول، وينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من كل من: حراسة المرمى : معاذ علاء.، خط الدفاع : أيمن الجزار - أحمد رفاعي - محمود دسوقي - محي جمعة.

خط الوسط : السيد الغديري - مصطفى بسيوني - عبد الله محمد - محمد صلاح زكي - عبد الرحمن حمادة الفيومي ، وفى الهجوم علي ياسر.