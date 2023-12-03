شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُعيد معتمد جمال الثلاثى الموقوف للمشاركة بعد انتهاء مدة عقوبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح ثلاثى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك "أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى" على بعد 4 أيام من انتهاء عقوبة إيقافهما من قبل مجلس الإدارة، على خلفية مغادرة اللاعبين الثلاثة معسكر الفريق قبل مواجهة فريق زد إف سى في الدورى، الأمر الذى أثار غضب المسئولين والجهاز الفني للفريق.

مجلس الزمالك فرض عقوبة مالية على اللاعبين الثلاثة، وعرضهم للبيع مع عقوبة التجميد والإيقاف عن المشاركة لمدة شهر، وهى العقوبة التى ستنتهى يوم 7 من الشهر الجارى، وهو الخميس المقبل الذى سيشهد مواجهة الفارس الأبيض والاتحاد السكندرى في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وبعد انتهاء عقوبة إيقاف اللاعبين الثلاثية سيكون الخيار فى يد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، حيث سيكون من حقه إعادة اللاعبين للتدريبات الجماعية، ومن ثم إمكانية الاعتماد على أى منهم في المباريات المقبلة، ولحين حسم مصيرهم فى ظل عرضهم للبيع وانتظار المجلس تلقى العروض الرسمية الخاصة بالثلاثة.

ويواصل محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك وأحمد فتوح ومصطفي الزناري لاعبو الفريق تدريباتهم اليومية المنفردة بمقر النادي، وخضع الثلاثي فقرة تدريبية أمس، تحت إشراف مدرب الأحمال لمدة 30 دقيقة فى صالة الجيم، أعقبها تدريبات لمدة 60 دقيقة داخل ملعب حلمى زامورا، اشتملت تدريبات بدنية وجملا فنية.