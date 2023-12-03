شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر اقتراحاً بتقديم موعد السفر للسعودية 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خلال الساعات الحالية، فكرة تقديم موعد السفر إلى السعودية لمدة 24 ساعة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي حدد فى البداية 10 ديسمبر الجاري موعداً للسفر إلى السعودية لخوض منافسات مونديال الأنيدة، لكن مارسيل كولر المدير الفني للفريق طالب بتأجيل السفر إلى 11 حتى يحصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال، التى كان مُقررلهاً لها 9 ديسمبر قبل أن يتم تقديمها إلى 8 الشهر ذاته.

بعد تقديم مباراة شباب بلوزداد بدأ مسئولو النادي يطرحون فكرة السفر يوم 10 خاصة أن الفريق سيحصل على راحة يوم 9 عقب المباراة التي ستقام باستاد القاهرة، ويرغب مسئولو الأهلي فى السفر مُبكراً خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتحمّل تكاليف الإقامة للفرق المشاركة فى مونديال الأندية بدءاً من يوم 10 ديسمبر أى أن الأهلي لن يتحمّل أي تكاليف إضافية.

ويحسم مسئولو الأهلي مع مارسيل كولر الموعد النهائي للسفر إلى السعودية، خاصة أن مسئولى فيفا أكدوا لنظرائهم فى القلعة الحمراء أن اليوم، الأحد، هو آخر موعد لتعديل موعد الوصول إلى السعودية من أجل إنهاء ترتيبات حجز الإقامة في الفندق ومراسم الإستقبال.

ووصلت بعثة الأهلى إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، قادمة من تنزانيا بعد التعادل مع يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل، كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال: "أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول كان لدينا فرصة أو فرصتين وكانت أهدافا محققة".

وأضاف كولر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "في الشوط الثاني أمام يانج أفريكانز كنا الأفضل وسيطرنا على المباراة وأهدرنا أكثر من فرصة خاصة في الدقيقة الثانية، وأهدرنا هدفا وأضعنا فرصة ثانية بعد الهدف وفي آخر 5 دقائق كنا نهاجم بطريقة زائد وهو ما كلفنا استقبال هدف التعادل وكان يجب علينا الوقوف الجيد بعد التقدم".

وتابع: "نتيجة التعادل مع يانج أفريكانز قد تكون مرضية، خاصة أنها خارج الأرض مع الظروف من الرطوبة العالية في تنزانيا درجة الحرارة المختلفة، ولكن بالنسبة للفرص كان التي أتيحت لنا كان من المفترض أن تكون نتيجة أخرى".

واستطرد: "سعداء بعودة عمرو السولية لأنه صاحب خبرات ونزوله أعطانا هدوءا واستطعنا في السيطرة أكثر ومنحنا أداء هائلا، كما أن كريم فؤاد نشّط الشق الهجومي رغم أنه أهدر فرصة محققة ولكن بسرعته شكل خطورة وسعداء بعودته تدريجيا للفريق".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: " بالنسبة للتعادل يعني أن النتيجة متكافئة وبحساب الفرص أضعنا 3 أو 4 فرص، ولا أسميها فرصا، وإنما أهداف تدخل الشباك، ولو سجلت لكان الموضوع تغير تماما، وهذه هي كرة القدم، وقد لا تحقق كل ما ترغب فيه وجزء من كرة القدم إهدار الأهداف، ولو كنا أحرزنا الفرص لكنا الفريق صاحب الحظوظ الأكبر في لقاء يانج أفريكانز".