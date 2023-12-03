شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل مواجهة سوار الغينى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع سوار الغيني فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، فى إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق سوار الغينى وأبو سليم الليبى بالإضافة إلى ساجرادا الأنجولى.

وكان الزمالك فاز على أبو سليم اليبى في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة سوار الغينى

1- ساجرارد الأنجولى 3 نقاط بعد الفوز على سوار الغينى 2/0

2- الزمالك 3 نقاط بعد الفوز على أبو سليم 1/0

3- أبو سليم الليبى دون نقاط

4- سوار الغينى دون نقاط

ويغيب عن الزمالك في مباراة سوار الليلة كل من الثلاثى أحمد فتوح و محمد صبحى ومصطفى الزنارى بسبب إيقافهم على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

كما يغيب مصطفى شلبى وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة والونش للإصابة، بينما يغيب محمد بيسو وأحمد زكى لأسباب فنية.