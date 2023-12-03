7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 3 / 12 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية وأبرزها، اتحاد الكرة يدرس تقديم طلب لاستضافة كأس العالم للشباب 2025، وبعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من تنزانيا بعد التعادل مع يانج أفريكانز. اتحاد الكرة يدرس تقديم طلب لاستضافة كأس العالم للشباب 2025 يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع وزارة الرياضة ، إمكانية تقديم طلب رسمي لاستضافة بطولة كأس العالم للشباب 2025.

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