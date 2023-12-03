شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحديدي: كولر سبب تراجع نتائج الأهلي هذا الموسم وخالد بيبو برىء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحديدي، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سبب تراجع الفريق هذا الموسم، موضحاً أن كولر "مغرور" هذا الموسم بشكل كبير للغاية، ما تسبب فى نتائج متراجعة للفريق هذا الموسم.
وقال عمرو الحديدي، فى تصريحات عبر البرنامج الإذاعي "فى الملعب وأنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق، "مارسيل كولر مغرور هذا الموسم ما جعل نتائج الأهلي أسوأ بشكل كبير، وأري أن كولر يكابر فى التغييرات خلال المباراة، بجانب أيضًا عمل تغيرات كبيرة على التشكيل فى كل مباراة تشكيل جديد.
وأضاف، "كولر يحتاج العودة من جديد مثل الموسم الماضي عندما كان يستطيع تطوير اللاعبين، ولكن الموسم الحالى النادي الأهلي فعل كل شىء معك مثل ضم مدرب مساعد وهو كارلوس بيرينجر، ولكن لم أر أى دور تمامًا أو بصمة له مع النادي، كولر هو سر تراجع أداء لاعبي النادي الأهلي، وهو سبب ابتعادهم عن مستواهم".
وواصل الحديدي تصريحاته قائلاً، "هناك أزمة فى غرف ملابس النادي خلال الموسم الحالي، وهو ما جعل هناك نتائج سيئة بجانب إدارة السويسري مارسيل كولر لجميع الأمور الفنية بشكل خاطئ ومختلف عن الموسم الماضي، هناك فجوة فى غرف الملابس بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كولر، وكل ما كان متواجدا الموسم الماضي وقت تحقيق البطولات الآن أصبح غير متواجد، ولابد أن تحدث السيطرة مرة أخرى ولم الشمل من أجل العودة من جديد للطريق الصحيح".
وأضاف، "خالد بيبو برىء من النتائج السيئة التى يحققها الأهلي لأن كولر هو صاحب المسؤولية الأكبر مما يحدث الوقت الحالي قبل كأس العالم للأندية".
على صعيد متصل، قرر مارسيل كولر منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب مباراة يانج أفريكانز ببطولة أفريقيا، ليعود الفريق للتدريبات مساء الثلاثاء، فى بداية الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.
ووصلت بعثة الأهلى إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، قادمة من تنزانيا بعد التعادل1-1 مع يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل 8 / 12 / 2023 ضمن منافسات الحولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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