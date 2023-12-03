شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحديدي: كولر سبب تراجع نتائج الأهلي هذا الموسم وخالد بيبو برىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحديدي، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سبب تراجع الفريق هذا الموسم، موضحاً أن كولر "مغرور" هذا الموسم بشكل كبير للغاية، ما تسبب فى نتائج متراجعة للفريق هذا الموسم.

وقال عمرو الحديدي، فى تصريحات عبر البرنامج الإذاعي "فى الملعب وأنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق، "مارسيل كولر مغرور هذا الموسم ما جعل نتائج الأهلي أسوأ بشكل كبير، وأري أن كولر يكابر فى التغييرات خلال المباراة، بجانب أيضًا عمل تغيرات كبيرة على التشكيل فى كل مباراة تشكيل جديد.

وأضاف، "كولر يحتاج العودة من جديد مثل الموسم الماضي عندما كان يستطيع تطوير اللاعبين، ولكن الموسم الحالى النادي الأهلي فعل كل شىء معك مثل ضم مدرب مساعد وهو كارلوس بيرينجر، ولكن لم أر أى دور تمامًا أو بصمة له مع النادي، كولر هو سر تراجع أداء لاعبي النادي الأهلي، وهو سبب ابتعادهم عن مستواهم".

وواصل الحديدي تصريحاته قائلاً، "هناك أزمة فى غرف ملابس النادي خلال الموسم الحالي، وهو ما جعل هناك نتائج سيئة بجانب إدارة السويسري مارسيل كولر لجميع الأمور الفنية بشكل خاطئ ومختلف عن الموسم الماضي، هناك فجوة فى غرف الملابس بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كولر، وكل ما كان متواجدا الموسم الماضي وقت تحقيق البطولات الآن أصبح غير متواجد، ولابد أن تحدث السيطرة مرة أخرى ولم الشمل من أجل العودة من جديد للطريق الصحيح".