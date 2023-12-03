شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينافس بيراميدز للحصول على خدمات أحمد حمدى فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى فاركو فى منافسة مع بيراميدز للحصول على خدمات أحمد حمدى صانع ألعاب فريق مونتريال الكندى السابق عقب انتهاء تعاقدة مع ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأصبح أحمد حمدى، صاحب الـ 25 عامًا، لاعبًا حرًا بعدما أعلن نادى مونتريال رحيله، لاسيما أن اللاعب كان قد انضم للفريق الكندى فى يناير 2022 قادما من الجونة.

أحمد حمدي خاض مع مونتريال 53 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر، ليصبح اللاعب على ردار صفقات بيراميدز فى الانتقالات الشتوية المقبلة، وفتح مسئولو بيراميدز خط مفاوضات مع اللاعب فى الساعات الماضية.

وكان أحمد حمدي قد انتقل لصفوف نادي مونتريال الكندي بصفة نهائية في يناير عام 2022، قادمًا من فريق الجونة المصري، بعدما كان لعب لمدة موسم مع الفريق الكندي على سبيل الإعارة.