شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يحذر لاعبى الزمالك من الاستهانة بسوار الغينى فى لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، من لاعبى فريقه التركيز في مباراة اليوم أمام سوار الغينى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد السلام.

وحذر المدير الفنى لاعبى الزمالك من الاستهاتنة بسوار الغينى، وعدم الالتفات لمركز المنافس فى جدول ترتيب الكونفدرالية، والتى يقع فيها سوار بالمركز الأخير دون نقاط.

وشدد جمال على لاعبيه بضرورة الفوز، حتى لا يعود الفريق إلى نقطة الصفر في البطولة، حال التعرض للهزيمة أمام سوار الغينى، حيث إن فوز الزمالك سيضمن له البقاء فى الوصافة أو الصعود لقمة المجموعة حال تواجد فارق في الأهداف بينه و بين ساجرادا الأنجولى المتصدر، بينما قد تكون الخسارة سبب في تراجع ترتيب الفريق في ترتيب فرق المجموعة.

ويتولى الجنوب أفريقي أبونجيل توم إدارة المباراة تحكيميًا، ويعاونه كل من مواطنه الجنوب أفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو مساعد ثاني، والجنوب أفريقي جيلي ألفريد شافاني حكم رابع، واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب على إلمي مراقباً للمباراة، والتوجولي كوكو ديجاوب مراقباً للحكام .