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باريس سان جيرمان يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق باريس سان جيرمان الفوز على لوهافر بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الفرنسي للموسم الجاري.

سيطر البي أس جي على المباراة خلال شوطيها الأول والثاني، حيث نجح كيليان مبابي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف فيتور فيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وتلقي حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما البطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من المباراة، ليكمل الفريق الباريسي ما تبقى من اللقاء بعشر لاعبين.

ويستمر باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما يتجمد رصيد لوهافر عند النقطة 16 في المركز التاسع.

ويبحث المدرب الإسباني لويس إنريكي عن تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، سواء في الدوري الفرنسي أو في ، وذلك لمصالحة الجماهير بعد النتائج السيئة في المسابقة المحلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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