نتائج مميزة للاعبات سيتي كلوب في الطائرة وزيادة حصيلة ميداليات الجودو

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الكرة الطائرة لفرع شبين الكوم بنات تحت 13 سنة على فريق نادي الغابة 2 / 1 ضمن دوري مسابقة الدوري، في اطار استمرار النتائج المميزة لأبناء سيتي كلوب في اللعبات المختلفة على مستوى الجمهورية مع مشاركاتهم الرسمية.



وأضاف مصطفى أحمد إبراهيم من فرع بنها ميدالية ذهبية لسيتي كلوب في بطولة الجمهورية للجودو تحت 16 سنة، فيما أحرز زميله يوسف محمود محمد ميدالية فضية في البطولة نفسها ليرتفع رصيد سيتي كلوب إلى 36 ميدالية متنوعة من بينها 11 ذهبية و9 فضيات.

وكان الجهاز الفني لجودو سيتي كلوب بقيادة البطل العالمي باسل الغرباوي قد وضع خطة لبناء قاعدة للعبة في جميع أفرع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، تتسق مع الاستراتيجية التي تتبعها مجموعة سيتي كلوب في التوسع على مستوى الناشئين في جميع اللعبات بجميع المحافظات من أجل بناء جيل جديد قادر على على تحقيق نهضة حقيقية للرياضة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وعلى مستوى كرة اليد، نظمت سيتي كلوب بشبين الكوم مهرجانا لبراعم اليد تحت 14 سنة بنات بمشاركة ناديي تلا والنصر .

يأتي ذلك في إطار خطة سيتي كلوب لتكوين قاعدة رياضية في جميع اللعبات بكل الفروع لتفيد الرياضة المصرية والمستوى الأول للمنافسات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبدأت مجموعة أندية سيتى كلوب جنى ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لاكتشاف ورعاية المواهب فى المحافظات بعيداً عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.