بمشاركة تريزيجيه..طرابزون يسقط أمام قيصري سبور بالدوري التركي

ياسر رشاد - القاهرة - خسر طرابزون سبور أمام نظيره قيصري بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة عشر من الدوري التركي.





شارك محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور منذ بداية اللقاء، حتى الدقيقة 78 بعدما قرر مدرب الفريق استبداله، وإشراك عبدالله أفجي بدلا منه.

أحرز هدف المباراة الوحيد الكاميروني الدولي، ستيفن باهوكين، بالدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني.

رفع قيصري سبور رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بعد تحقيق الفوز على طرابزون سوبر، فيما يتجمد رصيد رفقاء تريزيجيه عند 23 نقطة بعد مرور 14 جولة.

