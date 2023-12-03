الحديدي: الأهلي يدفع ثمن غرور كولر

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح عمرو الحديد، نجم الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للأحمر، أصابه الغرور خلال الموسم الحالي، مما تسبب فى نتائج متراجعة القلعة الحمراء هذا الموسم.

وتحدث عمرو الحديدي فى تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد، حيث قال:" مارسيل كولر أصابه الغرور هذا الموسم مما جعل نتائج الأهلي أسوأ بشكل كبير".

وتابع: "أري أن كولر يكابر فى التغييرات خلال المباراة، بجانب أيضًا عمل تغيرات كبيرة على التشكيل فى كل مباراة تشكيل جديد.

وتابع:" السويسري يحتاج للعودة من جديد مثل الموسم الماضي عندما كان يستطيع تطوير اللاعبين".

وأضاف: "الموسم الحالي النادي الأهلي فعل كل شئ معك مثل ضم مدرب مساعد وهو كارلوس بيرينجر، ولكن لم أري أى دور تمامًا أو بصمة له مع النادي.

وأختتم الحديدي تصريحاته:" المدرب السويسري يعد السبب وراء تراجع أداء لاعبي النادي الأهلي، وهو سبب ابتعادهم عن مستواهم".