موديست يخضع لفحص طبي أخير لتحديد موقفه من مواجهة بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع الفرنسي أنطوني موديست مهاجم فريق النادي الأهلي لفحص طبي غد الإثنين على هامش مران الأهلي ، لتحديد موقفه من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد السلام لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأكد طبيب الأهلي ، أن اللاعب يخوض حاليًا المرحلة النهائية من برنامجه التأهيلي ، لكنه يخضع لفحص طبي أخير قبل تأكد إعلان جاهزيته.

ويعاني اللاعب من تداعيات إصابة أخيرة لحقت به في العضلة الخلفية.

تصريحات كولر عقب تعادل الأهلي بالأمس ..

على صعيد متصل ، قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الأهلي تحصل على العديد من الفرص وكان لديه فرصتان محققتان للتسجيل في الشوط الأول، وكذلك تحسنت الأمور في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة واستحواذًا كبيرين وخطورة على مرمى المنافس.

وواصل : «خضنا اللقاء وسط ظروف صعبة من حيث درجات الحرارة والرطوبة».

واختتم تصريحاته : «سعداء للغاية بعودة عمرو السولية إلى المشاركة في المباريات من جديد خاصة أنه لاعب مميز وصاحب خبرات كبيرة ومنح إضافة ملموسة لوسط الملعب، كذلك كريم فؤاد كان مميزًا وأظهر خطورة كبيرة على مرمى المنافس».