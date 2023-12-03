فوز شباب الزمالك يحفظ ماء وجه الأبيض أمام الأهلي في 2023

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الزمالك انتصارًا على الأهلي بثنائية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما عصر اليوم على ملعب الأخير بميت عقبة لحساب منافسات دوري الجمهورية للشباب.

انتصار وحيد في 2023:

انتصار شباب الأبيض، جاء حافظًا على ماء وجه الزمالك، خصوصًا في الفئات العمرية الكبرى، بعد هزيمة الفريق الأول أمام الأهلي في مواجهتي الدورين الأول والثاني من الموسم الماضي لمسابقة الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بثلاثية من دون رد، خلال لقاء الدور الأول الذي أقيم لحساب الجولة 14 في يناير من العام الجاري.

كما انتصر الأحمر بنتيجة عريضة خلال لقاء الجولة 31 برباعية لهدف، خلال اللقاء الذي أقيم في يوليو من العام الجاري.

ويعد فوز شباب الزمالك، اليوم، انتصار الأبيض الوحيد على الأهلي خلال عام 2023 الذي قارب على الانتهاء.

بدأ فريق الزمالك مواجهة اليوم بتشكيل ضم كلًا من:

حراسة المرمى: معاذ علاء.

خط الدفاع: أيمن الجزار - أحمد رفاعي - محمود دسوقي - محيي جمعة.

خط الوسط: السيد الغديري - مصطفى بسيوني - عبدالله محمد - محمد صلاح زكي - عبدالرحمن حمادة الفيومي.

الهجوم: علي ياسر.

كان فريق الزمالك مواليد 2003، تقدم عبر لاعبه علي ياسر فى الدقيقة 3، قبل أن يضاعف عبدالله محمد النتيجة بالهدف الثانى فى الدقيقة 11 من الشوط الأول.

وقلص الأهلي النتيجة عبر ركلة جزاء سددها اللاعب إبراهيم عبدالحكيم في الدقيقة 86.