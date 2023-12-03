شباب الزمالك يهزم الأهلي بثنائية في بطولة الجمهورية 2003

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الزمالك على نظيره الأهلي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة عشر من دوري الجمهورية مواليد 2003، على ملعب حلمي زامورا في مقر الأبيض.

أحرز علي ياسر هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء مستغلا تعثر دفاع الأحمر، قبل أن يضيف عبدالله محمد تقدم الزمالك أمام الأهلي في الدقيقة 11.

وكان الأهلي أهدر ركلة جزاء بعدما سدد لاعبه ميدو نبيل الكرة لكن تصدى لها حارس الزمالك، قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء آخرى لكن في الشوط الثاني بالدقيقة 82، وتعرض مدرب الزمالك إبراهيم صلاح للطرد بعدما قام بإعتراضات شديدة تجاه حكم المباراة.

ونجح المارد الأحمر في تسجيل هدف تقليص الفارق بعدما سجل ركلة الجزاء بنجاح في شباك الزمالك.



بهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى 31 نقطة يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من معاذ علاء و أيمن الجزار وأحمد رفاعي ومحمود دسوقي ومحي جمعة و السيد الغديري ومصطفى بسيوني وعبد الله محمد ومحمد صلاح زكي وعبد الرحمن حمادة الفيومي و علي ياسر، ودفع الجهاز الفني بكل من مازن عادل وكريم عبدون وعلي أحمد حسام وأحمد حسام بيسو بدلا من عبد الله محمد وعبد الرحمن الفيومي وعلي ياسر والسيد الغديري.

ويقود فريق 2003 كل من، إبراهيم صلاح مديراً فنياً، وأحمد زكريا و معتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، و رضا عبد الواحد إدارياً للفريق، ومحمود سعيد أخصائياً للتأهيل و الإصابات، رفعت حمدي مسؤولاً للمهمات.

وشهدت المباراة حضور كل من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وحسين السيد ومحمد طارق ورامي نصوحي أعضاء المجلس لمؤازرة الفريق.