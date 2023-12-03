بعد 16 مباراة..ماك أليستر يقص شريط أهدافه مع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الأرجنتيني ماك أليستر لاعب وسط فريق ليفربول أولى أهدافه مع الريدز منذ انتقاله لصفوف الفريق في الصيف الماضي.

كان أليستر انتقل إلى صفوف نادي ليفربول قادما من برايتون ألبيون في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 42 مليون يورو.

واحتاج النجم الأرجنتيني المتوج بكأس العالم بقطر، لـ 13 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي و16 في كافة المسابقات، من أجل تسجيل أولى أهدافه مع ليفربول بعدما أحرز الهدف الثاني في شباك فريق فولهام،

حساب ليفربول

أحتفى حساب ليفربول الرسمي عبر تويتر بهدف أليستر الأول له مع الريدز، وكتب: "بطل العالم يوقع على أول هدف له بألوان الريدز من تسديدة مذهلة من مسافة بعيدة في الزاوية 90".

ويعد أليستر من العناصر الأساسية التي يعول عليها مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بعدما طالب المدرب الألماني بالتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني لما يملكه من إمكانيات فنية، ولمسات مميزة.