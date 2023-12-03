هالاند يقود مانشستر سيتي أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويبحث جوارديولا عن تحقيق الفوز خلال مواجهة توتنهام، للاستمرار في مطاردة اَرسنال على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياس، والكر.

الوسط: مانويل أكانجي، رودريجو هيرنانديز.

خط الوسط الهجوم: جيريمي دوكو، برناردو سيلفا، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يحل توتنهام في المركز السادس بـ 26 نقطة.